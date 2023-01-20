Власти Греции потребовали от оппозиции объяснить отказ поддержать трибунал ЕП против России

Правящая партия Греции «Новая демократия» призвала лидера оппозиционной политсилы СИРИЗА Алексиса Ципраса объяснить отказ поддержать идею Европарламента о трибунале против России. Об этом информирует газета Proto Thema.
Стоит отметить, что четыре представителя оппозиционного крыла воздержались при голосовании, касающемся инициативы о формировании трибунала для осуждения действий России на Украине. СИРИЗА считает, что это дело в компетенции исключительно Международного уголовного суда.
Напомним, идея о трибунале была принята 472 депутатами Европарламента, против инициативы высказались 19, а воздержались при голосовании 33 члена ЕП.