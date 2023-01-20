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Власти Греции потребовали от оппозиции объяснить отказ поддержать трибунал ЕП против России

Политика
Власти Греции потребовали от оппозиции объяснить отказ поддержать трибунал ЕП против России

Правящая партия Греции «Новая демократия» призвала лидера оппозиционной политсилы СИРИЗА Алексиса Ципраса объяснить отказ поддержать идею Европарламента о трибунале против России. Об этом информирует газета Proto Thema.

Стоит отметить, что четыре представителя оппозиционного крыла воздержались при голосовании, касающемся инициативы о формировании трибунала для осуждения действий России на Украине. СИРИЗА считает, что это дело в компетенции исключительно Международного уголовного суда.

Напомним, идея о трибунале была принята 472 депутатами Европарламента, против инициативы высказались 19, а воздержались при голосовании 33 члена ЕП.

#европарламент #греция #трибунал