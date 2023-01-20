«Госуслуги» помогают россиянам защитить имущество

В минцифры России объяснили новые возможности по защите своей недвижимости от аферистов.
Как отметили в ведомстве, если через портал «Госуслуги» внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут осуществляться только в присутствии собственника, то это реально позволит обезопасить жилье от махинаций мошенников, сообщает PROFILE.RU.
Уточняется, что для этого нужна учетная запись на портале «Госуслуги» и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью. Если есть загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем, то ее можно бесплатно оформить прямо в приложении.