Памфилова сообщила о старте подготовки к выборам президента в 2024 году

ЦИК России приступил к подготовке базы для предстоящих выборов президента страны. Такое заявление сделала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
По словам политика, речь идет о проработке технической, цифровой и кадровой основ голосования, намеченного на 2024 год.
«Время пролетит незаметно, поэтому все, что можно подготовить сейчас, мы осуществляем», — добавили в ЦИК.
Также Памфилова озвучила главную задачу, стоящую перед Центризбиркомом РФ. По ее мнению, важно добиться доверия избирателей к электоральному процессу.