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Памфилова сообщила о старте подготовки к выборам президента в 2024 году

Политика
Памфилова сообщила о старте подготовки к выборам президента в 2024 году

ЦИК России приступил к подготовке базы для предстоящих выборов президента страны. Такое заявление сделала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

По словам политика, речь идет о проработке технической, цифровой и кадровой основ голосования, намеченного на 2024 год.

«Время пролетит незаметно, поэтому все, что можно подготовить сейчас, мы осуществляем», — добавили в ЦИК.

Также Памфилова озвучила главную задачу, стоящую перед Центризбиркомом РФ. По ее мнению, важно добиться доверия избирателей к электоральному процессу.

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