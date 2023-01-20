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Путин обсудил с Токаевым развитие российско-казахстанского партнерства

Политика
Путин обсудил с Токаевым развитие российско-казахстанского партнерства

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Касымом Жомарт Токаевым развитие стратегического партнерства.

Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

Телефонный разговор Путина и Токаева был посвящен актуальным темам союзничества двух государств и стратегического партнерства России и Казахстана, а также взаимодействию в сфере энергетики.

Ранее президент Казахстана Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента страны и внеочередных выборах депутатов.

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