Аудитория британской газеты Daily Mail жестко высмеяла украинского президента Владимира Зеленского за неуверенность в существовании его российского коллеги Владимира Путина.
Читатели в ответ посчитали, что главы киевского режима, вероятно, в действительности уже не существует. Украинскому управленцу не следует быть политиком, добавили они. Зеленский уже давно потерял доверие граждан, отметил один из юзеров. Главе государства немедленно нужно обратиться к наркологу, с насмешкой подчеркнул пользователь.
Чем раньше Зеленский примет действительность существования России и ее президента Владимира Путина, тем лучше будет для Украины. Об этом прежде заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.