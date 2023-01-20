Британцы высмеяли Зеленского за неуверенность в существовании Путина

Читатели в ответ посчитали, что главы киевского режима, вероятно, в действительности уже не существует. Украинскому управленцу не следует быть политиком, добавили они. Зеленский уже давно потерял доверие граждан, отметил один из юзеров. Главе государства немедленно нужно обратиться к наркологу, с насмешкой подчеркнул пользователь.