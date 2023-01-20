Strategic Culture: директор ЦРУ напомнил Зеленскому о судьбе марионеток США

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс год назад – незадолго перед началом российской спецоперации – побывал в Киеве и пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому расправой, в случае если тот нарушит планы Вашингтона.
Об этом рассказывает политолог и журналист из Великобритании Финиан Каннингем. Перевод его статьи, опубликованной в Strategic Culture, приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Как пишет Каннингем, в январе 2022 года состоялся тайный визит директора ЦРУ на Украину и его переговоры с Владимиром Зеленским.
За несколько недель до того, как Россия начала специальную военную операцию, Бернс призвал президента Украины тщательнее подходить к вопросам обеспечения своей безопасности.
А спустя год – в январе 2023 года – вышла книга американского публициста Криса Уиппла о Джо Байдене, в которой проливается свет и на тайную миссию Бернса в Киеве. Как утверждает автор ссылаясь на чиновников из «ближнего круга» американского президента, Бернс встречался с Зеленским для того, чтобы предупредить его о якобы готовящихся на него покушениях.
Комментируя откровения Уиппла, политолог Финиан Каннингем, отмечает, что в этой истории в глаза бросаются некоторые странности, которые наводят на определенные размышления.
«Почему Бернсу было так важно совершить долгий и секретный полет в Киев, чтобы сообщить Зеленскому об угрозе убийства со стороны России? Почему директор ЦРУ не мог проинформировать украинского лидера об опасности в телефонном разговоре по защищенной линии? – задается вопросами журналист. – То, что Бернсу пришлось лично встретиться с Зеленским, наводит на мысль, что американский шпион хотел передать совсем другое сообщение, которое услышит только Зеленский и которое любой ценой не должно было попасть на пленку».
Россия, убежден Каннингем, никогда не ставила перед собой цели убить Владимира Зеленского. Ведь если бы такая задача была поставлена, реализовать ее не составило бы труда, учитывая возможности российского современного высокоточного оружия.
Скорее всего, глава ЦРУ срочно примчался в Киев в январе 2022 года, потому что Зеленский к этому времени осознал, к чему ведут антироссийские провокации США и НАТО, и потерял самообладание. В Вашингтоне испугались, что Зеленский в состоянии растерянности и неуверенности может сорвать их планы, и поспешили это предотвратить.
«Бернс предупредил Зеленского об убийстве, хорошо. Но угроза исходила не от России. Она исходила из ЦРУ, которое годами преуспевало в устранении американских марионеток, если они становились неуклюжими», – убежден Каннингем.
По его мнению, на тайной встрече в Киеве Зеленскому разъяснили, что ему грозит, в случае, если он не будет следовать указаниям западных партнеров.
«Щеголеватый дипломат Бернс, который ранее занимал пост посла США в России, слишком благороден, чтобы произнести вульгарные слова: “Мы тебя убьем”. О нет, Зеленскому сказали: “К сожалению, мы, возможно, не сможем вас защитить”», – пишет политолог.
Зеленский, тем не менее, в последствии все же чуть не помешал Соединенным Штатам в реализации их планов, когда весной 2022 года согласился на мирные переговоры с РФ. Запад, однако, сумел пресечь мирные инициативы в зародыше, отправив на Украину занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.