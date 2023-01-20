Strategic Culture: директор ЦРУ напомнил Зеленскому о судьбе марионеток США

А спустя год – в январе 2023 года – вышла книга американского публициста Криса Уиппла о Джо Байдене, в которой проливается свет и на тайную миссию Бернса в Киеве. Как утверждает автор ссылаясь на чиновников из «ближнего круга» американского президента, Бернс встречался с Зеленским для того, чтобы предупредить его о якобы готовящихся на него покушениях.