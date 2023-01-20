Сенатор Клишас назвал «исключительность» идеологии США современной формой неонацизма

Исключительность — это фундамент идеологии США, которая в современном мире является формой неонацизма. К такому выводу пришел председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Ранее в американский конгресс поступил призыв от министра финансов США Джанет Йеллен оперативно увеличить лимиты заимствований, чтобы избежать дефолта.
«США — государство-банкрот, живущее в долг, продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех "свободе" и "демократии", при этом не признавая за своим государством никаких обязательств. Вся идеология США, построенная на идее исключительности — не что иное как современная форма неонацизма», — выразил мнение сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее Клишас назвал идею изымать имущество у иноагентов «сотрясением воздуха».