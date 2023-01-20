Напомним, на Давосском форуме глава киевского режима обвинил Москву в якобы причастности к падению вертолета в Киевской области, на борту которого было руководство МВД государства. Пользователи интернета пришли в ярость из-за нападок Зеленского и сочли его мошенником. Лидеры западного мира должны немедленно прекратить поддерживать риторику украинского правителя, с уверенностью заявили читатели.