Аудитория британского издания Daily Mail взбесилась из-за очередных выпадов украинского президента Владимира Зеленского в адрес России.
Напомним, на Давосском форуме глава киевского режима обвинил Москву в якобы причастности к падению вертолета в Киевской области, на борту которого было руководство МВД государства. Пользователи интернета пришли в ярость из-за нападок Зеленского и сочли его мошенником. Лидеры западного мира должны немедленно прекратить поддерживать риторику украинского правителя, с уверенностью заявили читатели.
«Я не верю ни единому слову Зеленского», — подчеркнул один из юзеров.
Напомним, в среду, 18 января в Броварах упал вертолет, в котором находились сотрудники МВД Украины. Из-за ЧП погибли 14 человек.