«Гремит оружием». Политолог Межевич описал поведение Польши в украинском конфликте

Ранее начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак констатировал, что у России все еще достаточно ресурсов для продолжения спецоперации, чего не скажешь об Украине — ее запасы расходуются намного быстрее. По словам военного, Москва выдержит финансирование боевых действий минимум два года. Также у ВС РФ не будет проблем с техникой и личным составом.