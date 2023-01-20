«Гремит оружием». Политолог Межевич описал поведение Польши в украинском конфликте

Прогноз о народных волнениях в Польше бывшего посла ЛНР в России Родиона Мирошника «сугубо преждевременный»: ожидать каких-либо выступлений поляков против властей в связи с ситуацией на Украине пока не стоит, как и действий самого правительства. Варшава лишь «гремит оружием» и не готова напрямую вступать в военный конфликт, полагает политолог, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Ранее начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак констатировал, что у России все еще достаточно ресурсов для продолжения спецоперации, чего не скажешь об Украине — ее запасы расходуются намного быстрее. По словам военного, Москва выдержит финансирование боевых действий минимум два года. Также у ВС РФ не будет проблем с техникой и личным составом.
Родион Мирошник, комментируя эти слова генерала, заявил о прозрении поляков — дескать, они стали понимать, что после падения Украины в первую очередь против РФ направят Польшу. При этом Варшава уже не может изменить намеченный курс — внутренняя и внешняя повестки страны «увязли в украинских событиях».
«Чем отчетливее вырисовываются перспективы, что вслед за тухнущей Украиной против России бросят Польшу, тем скорее у польских генералов наступает прозрение <...> Единственное, что осознание своего незавидного положения может спровоцировать народные волнения внутри Польши», — предположил Мирошник.
Впрочем, говорить о народных волнениях рано, уверен Николай Межевич. Польская политическая система обладает большим запасом прочности, и значительная часть населения поддерживает текущий курс. Польша непосредственно в конфликте не участвует, несмотря на то, что вся повестка «крутится вокруг Украины».
«Поляки хотят получить и территории, и добиться существенного увеличения своих геополитических возможностей, но греметь оружием — не значит его применять», — подчеркнул Межевич.
Однако если Варшава сделает попытку перебросить войска непосредственно на украинскую территорию, когда начнут приходить «похоронки», то прогнозы Мирошника сбудутся, считает эксперт.
Правда, пока такой сценарий видится наименее реалистичным. По мнению Межевича, Польша не готова с «грохотом броситься в пучину» боевых действий. Даже подготовка дополнительных воинских формирований не говорит о том, что Варшава немедленно вступит в конфликт.
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