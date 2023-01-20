Улицы Петербурга могут превратиться в «каток» из-за наступившего похолодания

Аномальную оттепель в Петербурге сменит похолодание, а это значит, что дороги и тротуары могут превратиться в настоящий «каток».
Город окажется под влиянием северной периферии циклонического вихря, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега и травмоопасную гололедицу. Об этом рассказали синоптики метеорологического центра «Фобос».
Погода будет преимущественно облачной, с неустойчивыми прояснениями. Днем 20 января столбики уличных термометров покажут от 0 до +2 градусов, в Ленобласти — от −2 до +3 градусов. Северный ветер подует со скоростью до восьми метров в секунду.
Уже вторую зиму подряд в Петербурге наступает коммунальный коллапс, поскольку губернатор Александр Беглов до сих пор не может наладить качественную и грамотную работу городских служб. На улицах не хватает снегоуборочной техники и работников ручного труда. Как следствие — многочисленные ДТП и травмы на скованных льдом дорогах, падение с крыш сосулек-убийц и регулярные многокилометровые пробки.