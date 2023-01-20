Улицы Петербурга могут превратиться в «каток» из-за наступившего похолодания

Уже вторую зиму подряд в Петербурге наступает коммунальный коллапс, поскольку губернатор Александр Беглов до сих пор не может наладить качественную и грамотную работу городских служб. На улицах не хватает снегоуборочной техники и работников ручного труда. Как следствие — многочисленные ДТП и травмы на скованных льдом дорогах, падение с крыш сосулек-убийц и регулярные многокилометровые пробки.