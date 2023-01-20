Суд США взыскал с Трампа около миллиона долларов по «несостоятельному иску» против Клинтон

Суд в Соединенных Штатах Америки взыскал около одного миллиона долларов с бывшего лидера государства Дональда Трампа после его иска к экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.
Согласно мнению судьи Дональда Миддлбрукса, необоснованность обвинений со стороны бывшего главы Белого дома была понятна уже изначально. Напомним, прежде Трамп упрекнул Клинтон в намерении опорочить его репутацию в ходе предвыборной кампании 2016 года.
«Это дело не следовало открывать», — заявляется в документе федерального суда южного округа штата Флорида, обнародованном на его официальном портале.
Обвиняемые, в свою очередь, направили в суд ответное ходатайство, назвав претензии бывшего лидера необоснованными.