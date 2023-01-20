Чулпан Хаматова замерзла на сцене во время спектакля в США

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о своем выступлении за границей. По словам народной артистки России, ей пришлось играть на сцене в суровых условиях.
Хаматова посетила Сан-Франциско, где выступила перед зрителями в спектакле «Орфей». В программе постановки были стихотворения и российских поэтов. Актриса поблагодарила зрителей за внимание.
«Но было очень холодно на сцене. Топили почему-то страшно люто кондиционеры. Я боялась, что у меня от холода будет дрожать голос», — призналась Хаматова в интервью Ксении Чабаненко.
Напомним, что артистка покинула страну вскоре после начала спецоперации. Хаматова резко раскритиковала миссию российских властей, за что подверглась критике со стороны сограждан.