Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео с еще одним пропавшим бойцом ВСУ

Сотрудники «Конкорда» помогли разыскать пропавшего военнослужащего Вооруженных сил Украины Александра Дюжикова по запросу его родственников.
Как сообщает пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина, соответствующее обращение поступило на горячую линию «Спроси Вагнер». Связиста из Одессы оперативно разыскали, после чего он смог записать видеообращение.
«Со мной все хорошо, я жив-здоров. Нахожусь в плену у ЧВК "Вагнер". Очень рад, что выбрался из этой мясорубки», — сказал Дюжиков.
Обращаясь к своей супруге, военный попросил передать привет матери и сыну, а также отметил, что в плену с ним обращаются хорошо.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявлял, что граждане Украины могут обратиться на горячую линию ЧВК «Вагнер» для поиска своих родственников, которые принимали участие в боевых действиях и попали в плен.