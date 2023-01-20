WP: глава ЦРУ предупредил Киев о возможных проблемах с военной поддержкой со стороны США

Конгресс США может не поддержать очередной комплекс мер военной поддержки Киева, сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на информированные источники в американской администрации.
По данным журналистов, именно эту новость украинским властям привез директор ЦРУ Уильям Бернс, тайно посетивший Киев на прошлой неделе. Кроме того, как утверждается в статье, чиновник уведомил президента Украины Владимира Зеленского «о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы».
Для украинской стороны итоги этих переговоров были неоднозначными. Хотя Бернс и заверил их в готовности Белого дома и дальше оказывать поддержку Киеву, он поставил под сомнение принятие нового многомиллиардного пакета помощи в американском парламенте.