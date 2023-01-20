Постпред Крыма Мурадов призвал Запад не сомневаться в способности России постоять за себя

Лидеры западных стран не должны испытывать сомнения по поводу умения российского государства за себя постоять. Такое мнение высказал постоянный представитель крымского региона при президенте России Георгий Мурадов.
Он отметил, что намерения киевского режима осуществить удар по крымскому полуострову свидетельствуют, что России следует провести полную подготовку к вторжению на ее территорию. Соответствующее мнение он высказал в ходе беседы с журналистами РИА Новости.
«Крым и вся Россия уже сосредоточились — это должно быть ясно врагам нашей тысячелетней цивилизации. В нашей способности отстоять себя, нашу историю, нашу память и наше право быть собой никто не должен сомневаться», — сказал Мурадов.
Ранее стало известно, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет помощи в размере 2,5 миллиарда долларов.