Глава крымского парламента Константинов: Украина получит ответный удар в случае атаки полуострова

Украинская сторона получит ответный удар, если попытается организовать атаку на Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В интервью РИА Новости он прокомментировал недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского касательно того, что если Вашингтон передаст Киеву тяжелое вооружение, то он предпримет попытку захватить полуостров.
«Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — сообщил Константинов.
Кроме того, он подчеркнул, что жители Крыма уже давно сделали свой исторический выбор и навсегда порвали с украинским государством, которое сформировалось после государственного переворота.