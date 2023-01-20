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Глава крымского парламента Константинов: Украина получит ответный удар в случае атаки полуострова

Армия
Глава крымского парламента Константинов: Украина получит ответный удар в случае атаки полуострова

Украинская сторона получит ответный удар, если попытается организовать атаку на Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В интервью РИА Новости он прокомментировал недавнее высказывание президента Украины Владимира Зеленского касательно того, что если Вашингтон передаст Киеву тяжелое вооружение, то он предпримет попытку захватить полуостров.

«Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — сообщил Константинов.

Кроме того, он подчеркнул, что жители Крыма уже давно сделали свой исторический выбор и навсегда порвали с украинским государством, которое сформировалось после государственного переворота.

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