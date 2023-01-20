Польский политик Фогель обвинил Германию в стремлении к восстановлению связей с Россией

Германия частично тормозит процесс поддержки Украины в ЕС. Это может быть связано с тем, что местные власти рассчитывают на возобновление импорта дешевого газа из России. Об этом в беседе с изданием Polsat News рассказал польский политик Радослав Фогель.
Обвинение политика прозвучало после публикации The Wall Street Journal о том, что ФРГ отказывается передавать Украине танки до тех пор, пока Соединенные Штаты не передадут собственные образцы передовой техники.
Фогель предположил, что это объясняется тем, что немецкие власти рассчитывают на возобновление торговли газом. Они ожидают импорта дешевого топлива, поэтому польский политик предложил напомнить им о необходимости продолжения давления на РФ.