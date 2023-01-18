Генсек ООН Гутерреш признал геополитическую ситуацию в мире худшей за всю свою жизнь

Механизмы контроля периода холодной войны в настоящее время не действуют. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Глава международной организации признал геополитическую ситуацию в мире худшей за всю свою жизнь. По его словам, сейчас все сосредоточены на конфликте вокруг Украины.
«Давайте будем говорить предельно четко. Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь. Я не жил во время Второй мировой войны, но думаю, что мы в худшей ситуации за всю мою жизнь», — говорится в выступлении Гутерреша форуме в Давосе.
В период холодной войны ситуация была аналогичной. Однако в то время действовали правила, которые соблюдали в случае серьезной угрозы человечеству. Речь идет об использовании ядерного вооружения. Сейчас эти правила не работают, добавил Гутерреш.