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Путин указал на недобросовестность некоторых зарубежных заказчиков оборонной продукции РФ

Экономика
Путин указал на недобросовестность некоторых зарубежных заказчиков оборонной продукции РФ

Некоторые заказчики российской оборонной продукции из других стран не расплачиваются за нее. На это указал президент РФ Владимир Путин в процессе диалога с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».

Он подчеркнул, что в этой ситуации государство должно поддерживать предприятия. В частности, власти оказывают дополнительную помощь оборонно-промышленному комплексу России.

Например, денежные средства поступают на решение текущих финансовых вопросов, на увеличение объемов производства, на выпуск современной и востребованной продукции и на создание изделий, которые начинают выпускаться от единичных экземпляров в массовом количестве, перечислил российский лидер.

#Обуховский завод #путин #промышленность