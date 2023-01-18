Путин указал на недобросовестность некоторых зарубежных заказчиков оборонной продукции РФ

Некоторые заказчики российской оборонной продукции из других стран не расплачиваются за нее. На это указал президент РФ Владимир Путин в процессе диалога с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».
Он подчеркнул, что в этой ситуации государство должно поддерживать предприятия. В частности, власти оказывают дополнительную помощь оборонно-промышленному комплексу России.
Например, денежные средства поступают на решение текущих финансовых вопросов, на увеличение объемов производства, на выпуск современной и востребованной продукции и на создание изделий, которые начинают выпускаться от единичных экземпляров в массовом количестве, перечислил российский лидер.