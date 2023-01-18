Глава правительства ЦАР навестил в больнице Петербурга руководителя гуманитарной миссии в Банги Дмитрия Сытого

Руководителя Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, проходящего в Санкт-Петербурге реабилитацию после покушения, навестил премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Глава правительства передал Сытому открытое письмо общественной организации своей страны «Азимут». В послании руководитель гражданской структуры Потт Мадендама-Эндзия поблагодарил главу отечественной гуманитарной миссии за вклад в развитие партнерства Москвы и Банги.
«Тот факт, что враги мира прибегают к таким зверствам, является убедительным доказательством того, что мы на правильном пути и что усилия, которые Вы предпринимаете, господин Сытый, приносят свои плоды и еще более укрепляют существующее сотрудничество между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой.
Гражданское общество через координатора движения "Азимут" Потта Мадендаму-Эндзию желает Вам скорейшего выздоровления, хорошего отдыха и, прежде всего, сил для преодоления всех трудностей, с которыми Вы столкнулись после печальных событий, произошедших в декабре 2022 года», — написано в документе.
Глава организации полагает, что некая сила стремится распространить хаос и нестабильность в ЦАР. Так он объяснил предполагаемые мотивы покушения на россиянина.
Представители платформы «Азимут» уверены, что председатель Русского дома Дмитрий Сытый стал другом Центральноафриканской Республики. Ранее жители этой страны провели митинг в поддержку руководителя отечественной гуманитарной миссии в Банги.