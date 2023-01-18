Зампред Еврокомиссии Домбровскис заявил, что ЕС может избежать технической рецессии

Страны Европейского Союза могут избежать рецессии в 2023 году, так как цены на газ понижаются, а затраты фонда восстановления поступают в экономику. Об этом рассказал вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
По словам зампреда Еврокомиссии, в связи с тем, что цены на энергоносители оказались ниже ожидаемых ранее, а также оттого, что европейские газовые хранилища были заполнены в начале зимы и погода была не слишком холодной, европейские политики прогнозируют более слабый экономический спад на рубеже текущего года, чем они предполагали раньше, и у них появилась надежда избежать технической рецессии, пишет ИА «Экспресс-Новости».
Кроме того, Домбровскис указал на то, что инфляция достигла пика, в декабре она ощутимо начала сдавать позиции, хотя базовый ее уровень пока остается повышенным. Позитивные сигналы имеются, однако ЕС не стоит расслабляться, подчеркнул специалист.