Зампред Еврокомиссии Домбровскис заявил, что ЕС может избежать технической рецессии

По словам зампреда Еврокомиссии, в связи с тем, что цены на энергоносители оказались ниже ожидаемых ранее, а также оттого, что европейские газовые хранилища были заполнены в начале зимы и погода была не слишком холодной, европейские политики прогнозируют более слабый экономический спад на рубеже текущего года, чем они предполагали раньше, и у них появилась надежда избежать технической рецессии, пишет ИА «Экспресс-Новости».