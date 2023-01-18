Politico: Европейский союз все сильнее теряет свое влияние в Азии

Аналитики подчеркнули, что сейчас перед Тайванем стоит серьезная задача по диверсификации производственных мощностей из-за обострений дипотношений с Китаем. Остров производит почти 90% современных микрочипов в мире, и его нынешнее руководство хотело бы сохранить как лидирующее положение на рынке, так и баснословные доходы, которые приносит в казну тот же TSMC.