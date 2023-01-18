Politico: Европейский союз все сильнее теряет свое влияние в Азии

Европа понесет серьезные геополитические издержки от размещения завода тайваньской компании TSMC, которая является явным мировым лидером в производстве полупроводников. К такому выводу пришли обозреватели американского издания Politico.
Генеральный директор технологического гиганта Чжэцзя Вэй заявил, что компания обдумывает возможность возведения своего нового завода на территории Европы. По его словам, будущее производство, согласно планам, сконцентрируется на выпуске продукции, предназначенной для автомобильной промышленности.
Сроки строительства будут зависеть от «потребительского спроса и уровня государственной поддержки».
Аналитики подчеркнули, что сейчас перед Тайванем стоит серьезная задача по диверсификации производственных мощностей из-за обострений дипотношений с Китаем. Остров производит почти 90% современных микрочипов в мире, и его нынешнее руководство хотело бы сохранить как лидирующее положение на рынке, так и баснословные доходы, которые приносит в казну тот же TSMC.
Пока инвестиционная деятельность компании была сосредоточена в основном на Японии и американском штате Аризона. Более того, в недавнем общении с прессой, глава компании не исключил постройку уже второго завода на Японских островах.
На фоне острой потребности гигантов в дальнейшей диверсификации руководители Европейского союза уговаривают «большую тройку» производителей полупроводников — Intel, Samsung, TSMC — построить мега-заводы и в Европе, чтобы увеличить долю ЕС в мировой цепочке стоимости создания чипов. Только Intel проявила интерес к такому предложению, пообещав построить в Магдебурге предприятие стоимостью 17 миллиардов евро.
Однако уже в декабре 2022 года появилась информация о том, что американская компания решила отойти от этого плана, сместив сроки строительства. Представители Intel заявили, что «много изменилось» с тех пор, как они взяли на себя предыдущие обязательства.
Журналисты отметили, что Тайвань тем более не собирается «помогать Европе», ведь те же Соединенные Штаты ради расположения Тайбэя заключили сделки о поставках оружия, а Япония пообещала поддержать «столицу полупроводников» при конфликте в Тайваньском проливе.
Между тем немецкие политики готовы оказать лишь «невоенную, моральную поддержку».
«Не может быть и речи о том, чтобы отправлять оружие на Тайвань. <…> Здесь ситуация иная. Наша роль менее военная. <…> Это экономический вопрос», — прокомментировала председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца уже разрабатывает новую внешнеполитическую стратегию в Азии, однако теперь отдавая большее внимание взаимоотношению с Китаем. Западные политические эксперты высказывают опасение, что Берлин даже пойдет на некоторое смягчение позиций в отношении Пекина ради сохранения экономического сотрудничества.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз принять новый пакет законов, чтобы ускорить инвестиции в разработку «чистых» технологий. Согласно ее плану, такой подход станет ответом на действия США — Вашингтон активно «переманивает» европейские компании на свою территорию.