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Der Spiegel сообщило об остром кадровом голоде в Германии

Общество
Der Spiegel сообщило об остром кадровом голоде в Германии

Германия столкнулась с острым дефицитом молодых специалистов, гласят результаты опроса Центральной ассоциации немецких ремесленников (ЦАНР).

Аналитики констатировали, что сложности возникают даже с поиском стажеров. На сегодняшний день немецкий ремесленные предприятия пытаются найти молодых специалистов, но все эти планы разбиваются о «вопиющую нехватку кандидатов», пишет издание Der Spiegel.

В ЦАНР также перечислили причины подобных проблем. Они указали на взаимосвязь текущей обстановки с демографической ситуацией в Германии и тенденцией среди молодежи на высшее образование. К тому же, спрос на ремесленные специальности в ФРГ по-прежнему снижается.

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