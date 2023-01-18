Der Spiegel сообщило об остром кадровом голоде в Германии

Германия столкнулась с острым дефицитом молодых специалистов, гласят результаты опроса Центральной ассоциации немецких ремесленников (ЦАНР).
Аналитики констатировали, что сложности возникают даже с поиском стажеров. На сегодняшний день немецкий ремесленные предприятия пытаются найти молодых специалистов, но все эти планы разбиваются о «вопиющую нехватку кандидатов», пишет издание Der Spiegel.
В ЦАНР также перечислили причины подобных проблем. Они указали на взаимосвязь текущей обстановки с демографической ситуацией в Германии и тенденцией среди молодежи на высшее образование. К тому же, спрос на ремесленные специальности в ФРГ по-прежнему снижается.