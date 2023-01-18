Финляндия планирует закрыть генконсульство в Мурманске из-за «сокращения задач»

Ранее также стало известно о закрытии генконсульств прибалтийских республик в Петербурге. МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов, которые работали в указанных представительствах. Решение стало ответов на действия Литвы, Латвии и Эстонии по отношению к сотрудникам российских посольств.