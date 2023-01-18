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Финляндия планирует закрыть генконсульство в Мурманске из-за «сокращения задач»

Политика
Финляндия планирует закрыть генконсульство в Мурманске из-за «сокращения задач»

Генконсульство Финляндии в Мурманске приостановит свою работу. Об этом рассказали в МИД страны.

Финляндия планирует временно закрыть диппредставительство в российском городе. В качестве причины в МИД страны озвучили «сокращение основных задач». Другие детали решения не приводятся.

Ранее также стало известно о закрытии генконсульств прибалтийских республик в Петербурге. МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов, которые работали в указанных представительствах. Решение стало ответов на действия Литвы, Латвии и Эстонии по отношению к сотрудникам российских посольств.

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