Владельца отеля на Шри-Ланке арестовали за кражу более 6 млн рупий у российских туристов

По данным издания, расследование началось после того, как в полицию стали массово поступать жалобы от отдыхающих россиян. Туристы заявили, что неизвестные вскрыли их сейфы в гостиничных номерах и забрали деньги в долларах, евро, рублях и рупиях. Всего злоумышленники украли более шести миллионов рупий.