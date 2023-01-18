Владельца отеля на Шри-Ланке арестовали за кражу более 6 млн рупий у российских туристов

Сотрудники полиции Шри-Ланки арестовали владельца одного из отелей в Унаватуне и его сына, а также их сообщника. Мужчины обвиняются в краже денег у российских туристов. Об этом пишет газета Daily Mirror.
По данным издания, расследование началось после того, как в полицию стали массово поступать жалобы от отдыхающих россиян. Туристы заявили, что неизвестные вскрыли их сейфы в гостиничных номерах и забрали деньги в долларах, евро, рублях и рупиях. Всего злоумышленники украли более шести миллионов рупий.
Когда полицейские начали разбираться в обстоятельствах происходящего, выяснилось, все сейфы были вскрыты одним ключом. Также оказалось, что записи с камер видеонаблюдения, установленных в коридорах отеля, стерты, и правоохранителям пришлось восстанавливать их через специальную службу. Расследование продолжается.