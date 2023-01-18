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«Солдата на войне жалеть нельзя, но его надо беречь»: Пригожин прибыл в госпиталь к бойцам ЧВК «Вагнер»

Общество
«Солдата на войне жалеть нельзя, но его надо беречь»: Пригожин прибыл в госпиталь к бойцам ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин встретился с бойцами ЧВК «Вагнер», получившими тяжелые ранения в ходе специальной военной операции на Украине. Они проходят лечение в одном из медучреждений Санкт-Петербурга.

Бизнесмен побеседовал с командиром взвода, облаченным в металлический корсет. Конструкция весом в 25 кг позволяет ему передвигаться без посторонней помощи.

«Выдающаяся клиника, выдающиеся экзоскелеты. Пользуясь случаем, рекламирую изо всех сил», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Как отметил предприниматель, боец попал под танковую карусель, однако не ушел оттуда, а продолжил «бодаться» с неприятелем.

«Солдата на войне жалеть нельзя, но его надо беречь. Поэтому каждый солдат должен быть уникален. То, что Илья пришел капитаном из армии. Пришел обычным бойцом в ЧВК, пока не стал командиром взвода... Дальше, скорее всего, инструктором пойдешь работать? Передавать опыт. Парни все беспокоятся как ты выглядишь. Значительно счастливее, чем твой экзоскелет», — сказал бизнесмен.

Ранее стало известно о визите Пригожина в расположенный в ЛНР Перевальский госпиталь. Там он пообщался с бойцами ЧВК «Вагнер» и похвалил их за проявленный героизм.

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