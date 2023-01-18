Глава Якутии Николаев запретил женщинам подглядывать за его погружением в купель

Прямо во время праздника выяснилось, что женщинам и журналистам запрещено смотреть и снимать то, как глава региона окунается в купель. В связи с чем появилось такое правило — неизвестно, однако объяснили его местными традициями, согласно которым лицам слабого пола якобы нельзя присутствовать, когда в воду входит мужчина.