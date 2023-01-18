Глава Якутии Николаев запретил женщинам подглядывать за его погружением в купель

В Якутии прошли крещенские купания. Традиционно первым в ледяную воду погружался глава республики Айсен Николаев, однако в этот раз праздничная атмосфера оказалась нарушена неожиданным «нововведением».
Прямо во время праздника выяснилось, что женщинам и журналистам запрещено смотреть и снимать то, как глава региона окунается в купель. В связи с чем появилось такое правило — неизвестно, однако объяснили его местными традициями, согласно которым лицам слабого пола якобы нельзя присутствовать, когда в воду входит мужчина.
Позднее руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов опроверг сообщения о произошедшем инциденте.
«Бред! В палатке было не протиснуться, и я просил корреспондентов подождать в раздевалке до пресс-подхода. Только операторов оставил. Потом всех пропустил», — заявил он РИА Новости.
Ранее президент клуба закаливания «Белые медведи» Виктор Бикинеев напомнил россиянам о смертельной опасности крещенских купаний.