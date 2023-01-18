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«Произошел любопытный сдвиг». Корнилов об изменении риторики FT по ситуации на Украине

Россия и мир
«Произошел любопытный сдвиг». Корнилов об изменении риторики FT по ситуации на Украине

Западные журналисты начинают отказываться от утверждения, что Украина неизбежно победит Россию на поле боя, и допускать, что верх может одержать и Росси.

На эти удивительные перемены в риторике западных СМИ обратил внимание политолог и публицист Владимир Корнилов.

«Какой любопытный сдвиг произошел в освещении конфликта на Украине западными СМИ! Ещё недавно они писали, что "Россия проигрывает" или даже "Россия уже проиграла". И вдруг ведущий колумнист Financial Times Гидеон Рахман допускает сегодня в колонке победу России на поле боя, захват Киева, смещение правительства [президента Украины Владимира] Зеленского и замена его "оккупационными силами"», – пишет по этому поводу эксперт у себя в Telegram-канале.
«Произошел любопытный сдвиг». Корнилов об изменении риторики FT по ситуации на Украине

Правда, отмечает он, колумнист американского издания все же утверждает, что победа русских «не будет долгой». Россия, по прогнозу Гидеона Рахмана, в итоге столкнется с постоянной партизанской войной на Украине и окажется в полной изоляции на международной арене.

Однако сам факт того, что западные СМИ допускают возможность победы России на Украине, свидетельствуют о глубоких изменениях в их восприятии ситуации, уверен Владимир Корнилов.

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