Западные журналисты начинают отказываться от утверждения, что Украина неизбежно победит Россию на поле боя, и допускать, что верх может одержать и Росси.
На эти удивительные перемены в риторике западных СМИ обратил внимание политолог и публицист Владимир Корнилов.
«Какой любопытный сдвиг произошел в освещении конфликта на Украине западными СМИ! Ещё недавно они писали, что "Россия проигрывает" или даже "Россия уже проиграла". И вдруг ведущий колумнист Financial Times Гидеон Рахман допускает сегодня в колонке победу России на поле боя, захват Киева, смещение правительства [президента Украины Владимира] Зеленского и замена его "оккупационными силами"», – пишет по этому поводу эксперт у себя в Telegram-канале.
Правда, отмечает он, колумнист американского издания все же утверждает, что победа русских «не будет долгой». Россия, по прогнозу Гидеона Рахмана, в итоге столкнется с постоянной партизанской войной на Украине и окажется в полной изоляции на международной арене.
Однако сам факт того, что западные СМИ допускают возможность победы России на Украине, свидетельствуют о глубоких изменениях в их восприятии ситуации, уверен Владимир Корнилов.