Украинский лидер Владимир Зеленский едва ли может считаться легитимным главой государства. Такую позицию обозначил президент России Владимир Путин.
Он обратил внимание, что первичным источником нынешней украинской власти стал переворот, который произошел в 2014 году.
«Об этом мы никогда не должны забывать», — сказал Путин во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны.
Российский лидер говорил о нелегитимности руководства Украины еще весной 2014 года. Тогда он отметил, что у пришедших к власти лиц нет общенационального мандата на управление страной. При этом Москва пошла навстречу Киеву, решив не обрывать двусторонние контакты.