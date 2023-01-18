Путин усомнился в легитимности президентства Зеленского

Российский лидер говорил о нелегитимности руководства Украины еще весной 2014 года. Тогда он отметил, что у пришедших к власти лиц нет общенационального мандата на управление страной. При этом Москва пошла навстречу Киеву, решив не обрывать двусторонние контакты.