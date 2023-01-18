Поликарпов намекнул, когда положение Киева станет катастрофическим

Неудачи ВСУ на поле боя заставляют Киев «грустить», но от планов новых наступлений при помощи поставок западных вооружений украинское руководство не отказывается. И такое положение дел на Украине будет сохраняться до тех пор, пока вооруженные силы страны понесут критических потерь в живой силе. Только тогда для Киева наступит катастрофа.
Уверенность в этом в материале для информагентства «Журналистская правда» высказал политолог Михаил Поликарпов.
Украина, по его словам, рассчитывает, что уже в первом квартале 2023 года, а затем и весной, получит от Запада большое количество снаряжения и военной техники. То есть западные государства, несмотря на последние неудачи ВСУ, продолжают активно готовить Украину к весенней военной компании.
«Сейчас в Киеве действительно есть грустные настроения, потому что наступление, которое они провели в сентябре/октябре, забуксовало и остановилось. Они понесли большие потери под Соледаром и вынуждены были отступить из этого города», – напоминает эксперт.
К тому же Россия продолжает наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. А украинские власти продолжают с завидной регулярностью из месяца в месяц заявлять, что у русских закончились «Калибры», добавил Поликарпов. И в этой ситуации, по его словам, украинская сторона может винить только себя, потому что ракеты у Росси не закончатся никогда.
Но западные кукловоды, несмотря на тяжелую ситуацию, в которой уже находится Украина, по-прежнему намерены воевать до последнего украинца. Для этого они будут поставлять Киеву вооружения, пока на складах военного блока НАТО остается оружие и боеприпасы, которых там пока еще достаточно.
«Катастрофа для Киева наступит тогда, когда количество потерь "живой силы" станет критическим – в случае, если гробы придут в каждую деревню и люди скажут, что больше не хотят этого, потому что слишком много убитых за какой-то там Донбасс. Когда украинцы скажут, что больше не хотят ехать воевать, как пушечное мясо, – считает Поликарпов. – Думаю, что шанс на то, что перелом произойдет именно здесь, больше, чем шанс на то, что у США закончится оружие».
Напомним, ранее американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер заявил, что киевские власти глубоко заблуждаются на счет истинного отношения США и стран НАТО к Украине.
Западу, по словам Риттера, на самом деле наплевать на простых украинцев и военнослужащих ВСУ, отдающих свои жизни за чужие интересы. Но в Киеве этого до сих пор не хотят понять.