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Поликарпов намекнул, когда положение Киева станет катастрофическим

Ближнее зарубежье
Поликарпов намекнул, когда положение Киева станет катастрофическим

Неудачи ВСУ на поле боя заставляют Киев «грустить», но от планов новых наступлений при помощи поставок западных вооружений украинское руководство не отказывается. И такое положение дел на Украине будет сохраняться до тех пор, пока вооруженные силы страны понесут критических потерь в живой силе. Только тогда для Киева наступит катастрофа.

Уверенность в этом в материале для информагентства «Журналистская правда» высказал политолог Михаил Поликарпов.

Украина, по его словам, рассчитывает, что уже в первом квартале 2023 года, а затем и весной, получит от Запада большое количество снаряжения и военной техники. То есть западные государства, несмотря на последние неудачи ВСУ, продолжают активно готовить Украину к весенней военной компании.

«Сейчас в Киеве действительно есть грустные настроения, потому что наступление, которое они провели в сентябре/октябре, забуксовало и остановилось. Они понесли большие потери под Соледаром и вынуждены были отступить из этого города», – напоминает эксперт.

К тому же Россия продолжает наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. А украинские власти продолжают с завидной регулярностью из месяца в месяц заявлять, что у русских закончились «Калибры», добавил Поликарпов. И в этой ситуации, по его словам, украинская сторона может винить только себя, потому что ракеты у Росси не закончатся никогда.

Поликарпов намекнул, когда положение Киева станет катастрофическим

Но западные кукловоды, несмотря на тяжелую ситуацию, в которой уже находится Украина, по-прежнему намерены воевать до последнего украинца. Для этого они будут поставлять Киеву вооружения, пока на складах военного блока НАТО остается оружие и боеприпасы, которых там пока еще достаточно.

«Катастрофа для Киева наступит тогда, когда количество потерь "живой силы" станет критическим – в случае, если гробы придут в каждую деревню и люди скажут, что больше не хотят этого, потому что слишком много убитых за какой-то там Донбасс. Когда украинцы скажут, что больше не хотят ехать воевать, как пушечное мясо, – считает Поликарпов. – Думаю, что шанс на то, что перелом произойдет именно здесь, больше, чем шанс на то, что у США закончится оружие».

Напомним, ранее американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер заявил, что киевские власти глубоко заблуждаются на счет истинного отношения США и стран НАТО к Украине.

Западу, по словам Риттера, на самом деле наплевать на простых украинцев и военнослужащих ВСУ, отдающих свои жизни за чужие интересы. Но в Киеве этого до сих пор не хотят понять.

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