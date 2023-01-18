Поликарпов намекнул, когда положение Киева станет катастрофическим

К тому же Россия продолжает наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на Украине. А украинские власти продолжают с завидной регулярностью из месяца в месяц заявлять, что у русских закончились «Калибры», добавил Поликарпов. И в этой ситуации, по его словам, украинская сторона может винить только себя, потому что ракеты у Росси не закончатся никогда.