Водитель иномарки наехал на толпу людей на пешеходном переходе у площади Восстания

Инцидент произошел у дома №2, расположенного на площади Восстания. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водитель Nissan Almera сначала остановился перед переходом, по которому шли люди, а потом внезапно проехал сквозь толпу. Сотрудники ГИБДД задержали виновника происшествия в тот же день.