Водитель иномарки наехал на толпу людей на пешеходном переходе у площади Восстания

Автомобиль сбил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Петербурге. В результате инцидента пострадала женщина, которая сразу обратилась за помощью к медикам.
Инцидент произошел у дома №2, расположенного на площади Восстания. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водитель Nissan Almera сначала остановился перед переходом, по которому шли люди, а потом внезапно проехал сквозь толпу. Сотрудники ГИБДД задержали виновника происшествия в тот же день.
Пострадавшие покинули место ЧП самостоятельно. Одна женщина получила травмы. Позже она обратилась за помощью к медикам. На водителя составили протоколы за непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также за то, что он покинул место аварии.