Экономист Хазин напомнил о попытке Чубайса передать российское золото Западу

Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс пытался продвинуть план по передаче российского золота Западу. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.
Эксперт напомнил, что политик во время работы в министерстве экономики предлагал сделать золото банковским инструментом. При этом озвучивал общие фразы и предложения. Хазин считает, что такой шаг нужен был для передачи контроля над золотом России Западу.
«Я-то понимаю, зачем. Потому что немедленно образуются банки, которые являются дочерними для западных структур, и все российское золото окажется у них», – раскрыл схему Хазин.
Ранее Михаил Хазин заявил, что антироссийские санкции негативно отразились на западных странах. По его словам, ситуация с промышленным сектором ухудшилась в США и Европе.