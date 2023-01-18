Минобороны РФ рассказало о главных событиях в зоне спецоперации за прошедшие сутки

Минобороны России рассказало о главных событиях в зоне проведения спецоперации на Украине и потерях украинской армии за прошедшие сутки.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 12 единиц техники. В то же время на Краснолиманском направлении были ликвидированы более 90 украинских солдат, а на Купянском — свыше 60 военнослужащих.
ВС РФ за сутки поразили украинский склад с реактивными снарядами для систем HIMARS и «Град» в районе Краматорска, а также нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ в 103-х районах.
Кроме того, была уничтожена еще одна американская гаубица М777, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, станция целеуказания СТ-68, а также штурмовик Су-25 и семь беспилотников.