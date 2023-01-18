Минобороны РФ рассказало о главных событиях в зоне спецоперации за прошедшие сутки

Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 12 единиц техники. В то же время на Краснолиманском направлении были ликвидированы более 90 украинских солдат, а на Купянском — свыше 60 военнослужащих.