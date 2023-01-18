«Мы избранные». Как в Давосе обсуждали деглобализацию, «что-то неземное» и борьбу с РФ

Но главной темой обсуждения стал конфликт на Украине и стратегия Запада – бахвальство европейских чиновников тем, кто сколько денег выделил на военную помощь Киеву, затмило все дискуссии. А выступление Елены Зеленской, не слишком хорошо продумавшей свою речь, указало на дальнейший идеологический курс Киева: урок пагубности национализма в многонациональной стране там не выучили ни после восьми лет гражданской войны, ни после начала российской СВО.

