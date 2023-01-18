«Мы избранные». Как в Давосе обсуждали деглобализацию, «что-то неземное» и борьбу с РФ

Западные элиты на экономическом форуме в Давосе обеспокоены «пермакризисом» – конфликтом на Украине, ростом цен на энергоносители, инфляцией, эпидемиями и политической нестабильностью.
Главной темой Всемирного экономического форума в этом году стал «жалобный призыв» к сотрудничеству в уже раздробленном мире, отмечается в статье The Washington Post: американская глобализация потерпела крах. Теперь главы западноевропейских государств обсуждают уже не экономику, а срочное увеличение военной помощи Украине ради показательной победы над РФ.
Американские журналисты пишут, что прямо сейчас разрушается глобальный порядок, который США «десятилетиями создавали и обеспечивали после Второй мировой войны». Это может поставить под угрозу модель либеральной демократии и рыночного капитализма, вторят им западные экономисты.
Судя по всему, противостояние России под руководством Владимира Путина странам «золотого миллиарда» и их тотальному доминированию, который выражается в неоколониализме, идет более чем успешно.
«Хозяева мира» в Давосе держат оборону
Накануне на полях ВЭФ обсуждали щекотливую тему: из-за разрыва технологических и производственных цепочек после ухода западных компаний из России и Китая, Западу необходимо придумать новое средство для «повторной глобализации».
Антикитайский курс более-менее успешен: компании США и Западной Европы переносят производство из КНР в Юго-Восточную Азию. Но вопрос с заменой российских ресурсов, в том числе энергетических, до сих пор не решен.
«Государства становятся все более изолированными. В долгосрочной перспективе мы обеспокоены ростом издержек торговли», – отмечали историки экономики, присутствующие на форуме.
Подтверждает деглобализацию и внезапно заявленное в Давосе намерение Саудовской Аравии — главного партнера США на Ближнем Востоке — вести расчеты за нефть и газ не только в долларах, и отсутствие на западном форуме большинства лидеров крупнейших экономик мира.
Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц стал единственным главой страны G7, который согласился выступить в Давосе: его европейские коллеги «стремятся избегать дружеских отношений с мировой элитой», пока европейцы пытаются справиться с кризисом и колоссальным ростом цен, пишет The Washington Post.
Российские бизнесмены, «ранее устраивавшие самые пышные вечеринки в кулуарах форума», стали персонами нон-грата в Давосе. Так, на радость россиян элиты РФ национализируются руками бывших западных партнеров.
Но главной темой обсуждения стал конфликт на Украине и стратегия Запада – бахвальство европейских чиновников тем, кто сколько денег выделил на военную помощь Киеву, затмило все дискуссии. А выступление Елены Зеленской, не слишком хорошо продумавшей свою речь, указало на дальнейший идеологический курс Киева: урок пагубности национализма в многонациональной стране там не выучили ни после восьми лет гражданской войны, ни после начала российской СВО.
«На Украине не было так много националистов перед началом полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, насколько много их есть сейчас. Потому что национализм – это ответ на агрессию. Когда нет агрессора, национальный порыв не настолько сильный. Они достигли того, что все наши дети будут националистами», – заявила Зеленская.
Украину – в НАТО
При этом Польша и страны Прибалтики жаждут еще большей эскалации, «уламывая» Германию разрешить европейским странам отправить киевскому режиму немецкие танки Leopard: просьбу озвучил польский президент Анджей Дуда. Глава МИД Литвы призвал не отрицать возможностей НАТО послать войска на Украину, чтобы не демонстрировать России «красные линии, которые мы ставим самим себе».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже сохранила милитаристский настрой, видимо, ощущая преемственность с прошлым «рейха» – чиновница упрямо держит курс на Третью мировую, призывая «дать Украине любое оружие, которое она может использовать».
Кроме того, у Еврокомиссии появилось намерение «раскулачить» ради Украины богатых европейцев: пока еще добровольно, но по мере истощения бюджетов стран ЕС методы могут измениться.
«Нам нужна любая помощь – Украина получила много помощи от различных государств, но мы призываем частных инвесторов "включиться" в конфликт на Украине и помочь финансово», – заявила глава ЕК на полях ВЭФ.
99-летний Генри Киссинджер призвал после окончания конфликта пригласить Украину в НАТО и гарантировать ей безопасность, подчеркнув, что идея нейтральной Украины «уже не имеет смысла». Он намекнул на продолжение диалога с Россией и во время боевых действий, и после их окончания, но потребовал помогать Киеву «всеми способами» до достижения целей.
Риторика западных политиков означает ужесточение курса США и стран НАТО в отношении РФ, намекает политолог Федор Лукьянов.
«Давос и Рамштайн на этой неделе рассматриваются в качестве момента принятия решения по целям США/НАТО на Украине. Переход на форсированное снабжение Украины любым оружием равен переходу на практике к официальной задаче нанести России стратегическое военное поражение», – отмечает Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
На самом деле страны ЕС не желают потенциального вступления в войну и на форуме в Давосе «будто умоляют Путина побыстрее выиграть сражение на Украине», тем самым открыв возможность для нормализации экономики Европы, считает политолог Марат Баширов. Но сказать об этом прямо перед лицом американского гегемона в Брюсселе не могут.
«Поражение России в СВО означает ее возврат к границам до 24 февраля 2022 года, что приведет к еще большей войне – НАТО не остановится, а киевский режим окончательно превратит Украину в фашистское государство», – пишет Баширов в Telegram.
США «спасают планету» от большинства
Отдельного упоминания достоин спецпредставитель президента США Джон Керри: в попытке запугать мир «климатическими изменениями» и последствиями недостаточного стремления стран к «углеродной нейтральности» он в очередной раз продемонстрировал «комплекс бога» и оторванность западных элит от «большинства людей».
В высокомерии Керри переплюнул даже главу Евродипломатии Жозепа Борреля, ранее сравнившего Европу с садом, а остальной мир с джунглями.
«Если задуматься, мы – избранная группа людей. Мы можем сидеть в этой комнате и все вместе говорить о спасении планеты. Это что-то практически неземное. Если сказать об этом большинству людей, они подумают, что вы сумасшедший либерал, обнимающий деревья. С этим большинством не получится выстроить связь», – заявил Керри.
Так или иначе, западные элиты и сами понимают, что неоколониальная политика – не только экономическая, но и энергетическая, замаскированная под «экологическую» (США планируют стать производственным центром «зеленых технологий», но от продажи газа и нефти не отказываются), не отвечает интересам ни других мировых центров, ни большинства населения Земли.
И оттого в Давосе царит паника и появляются предложения снабдить Киев «любым оружием»: деглобализация идет полным ходом, а в ее авангарде выступает Россия.