SHAMAN объяснил, что его впечатлило в жителях Донбасса

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) дал первое интервью после возвращения из тура по городам Донбасса. Артист объяснил, что впечатлило его в местных жителях.
Дронов отметил, что большинство его поклонников из городов центральной России смущаются, когда жмут ему руку. Более того, мало кто предпочитает смотреть в глаза исполнителю. Однако подобного нельзя сказать о жителях Донбасса, именно это и впечатлило артиста.
«И я смотрел прямо в глаза. И каждый взгляд я запомню на всю жизнь», — рассказал Дронов в интервью Пятому каналу.
По словам артиста, он увидел в глубине каждых смотрящих на него глаз истинный героизм, который должен быть у настоящих военных. Кроме того, исполнитель признался, что навсегда запомнит поездку в Донбасс.