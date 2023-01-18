SHAMAN объяснил, что его впечатлило в жителях Донбасса

Дронов отметил, что большинство его поклонников из городов центральной России смущаются, когда жмут ему руку. Более того, мало кто предпочитает смотреть в глаза исполнителю. Однако подобного нельзя сказать о жителях Донбасса, именно это и впечатлило артиста.