В Петербурге шестеро неизвестных похитили и изнасиловали шеф-повара на проспекте Стачек

Молодой шеф-повар петербургского ресторана стал жертвой похищения и изнасилования. В данной ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник.
Преступление было совершено 15 января на проспекте Стачек. По словам потерпевшего, шесть злоумышленников угрожали ему расправой, поэтому молодой человек добровольно сел в их автомобиль. Похитители обмотали его голову футболкой и увезли на автомойку, где надругались над ним.
После этого шеф-повару снова закрыли глаза. Отобрав 50 тысяч рублей, iPhone, национальный паспорт и рюкзак, злоумышленники увезли его на проспект Просвещения и высадили у торгового центра «Норд».
В настоящий момент стражи порядка занимаются установлением личностей преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.