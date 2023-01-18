В Петербурге шестеро неизвестных похитили и изнасиловали шеф-повара на проспекте Стачек

Преступление было совершено 15 января на проспекте Стачек. По словам потерпевшего, шесть злоумышленников угрожали ему расправой, поэтому молодой человек добровольно сел в их автомобиль. Похитители обмотали его голову футболкой и увезли на автомойку, где надругались над ним.