Группа бывших заключенных завершила контакт с ЧВК «Вагнер» и вернулась с фронта

ЧВК «Вагнер» в настоящее время играет большую роль в освобождении Донбасса. Именно «музыканты» ведут штурм на стратегическом Бахмутском направлении и сковывают армию Украины в этой части региона. Недавно их усилия привели к освобождению города Соледар, а также поселков Опытное и Соль.