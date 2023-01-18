Группа бывших заключенных завершила контакт с ЧВК «Вагнер» и вернулась с фронта

Группа бойцов ЧВК «Вагнера» из числа бывших заключенных вернулась домой из зоны СВО по истечении срока контракта.
Самолет с «музыкантами» встретил бизнесмен Евгений Пригожин, которого некоторые источники называют основателем ЧВК «Вагнер».
Он обратился к бывшим заключенным с напутственной речью и предостерег от повторения старых ошибок.
«Деньги есть, медали есть, адреналина выхлестнули столько, что вам еще для правнуков хватит. Поэтому старайтесь поаккуратнее. Тех, кто захочет вернуться — ждем обратно. Кто захочет пойти жениться, креститься, учиться — вперед с благословением», — заявил Пригожин.
После этого бойцов на автобусе довезли до железнодорожного вокзала Петрозаводска. Уже оттуда они разъедутся по своим регионам, хотя для некоторых этот перерыв будет временным.
«Я не жалею вообще ни о чем, я рад. Вообще, собираюсь сейчас погулять в отпуске, отдохнуть, с мамой и папой побыть, с девочкой в кино сходить и вернуться обратно. Потому что меня там ждут друзья, боевые товарищи», — рассказал журналистам один из добровольцев.
При этом «музыканты» воспользовались встречей с журналистами для того, чтобы обратиться к другим заключенным, которые в настоящее время все еще отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях.
«Наше дело правое. И ребятам, тем, которые будут это смотреть, не надо бояться. Вы будете биться не за что-то там, а за своих детей» — говорит боец.
ЧВК «Вагнер» в настоящее время играет большую роль в освобождении Донбасса. Именно «музыканты» ведут штурм на стратегическом Бахмутском направлении и сковывают армию Украины в этой части региона. Недавно их усилия привели к освобождению города Соледар, а также поселков Опытное и Соль.