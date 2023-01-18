Выступившие против СВО «Би-2» собираются с концертом в Москву

Выступившая против СВО группа «Би-2» собирается с концертом в Москву. Он должен состояться в рамках гастрольного тура.
Ранее появление музыкантов на концертной площадке сопровождалось скандалом. Коллектив отказался выступать на фоне баннера с буквой Z. После разбирательств и публикаций в СМИ концерты исполнителей один за другим начали отменять.
На данный момент открыта предварительная продажа билетов на концертную программу Newbest XL. Ее должны представить в Москве в июне на стадионе «Лужники».
Согласно данным портала My Rock Shows, стоимость билетов начинается с отметки в 2500 рублей. Интересно, что в столице должен состояться еще один концерт и даже раньше (в мае), но пока билеты на это выступление не продаются.
Некоторые Telegram-каналы задаются вопросом, как группа, которая открыто и публично выступает с критикой СВО, собирается выступать в Москве в одном из самых престижных концертных комплексов.