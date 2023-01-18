Лавров осудил страны Запада за лукавство в отношении украинского кризиса

Заявления западных государств о том, что они не воюют с Москвой на Украине, — лукавство. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что такие страны «с пеной у рта» утверждают, что лишь помогают Киеву справиться с «агрессией».
«Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое», — заявил Лавров в рамках пресс-конференции по итогам работы отечественной дипломатии в ушедшем году.
На Украине с февраля 2022 года идет специальная военная операция. Кампания подразумевает демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики.