«Тотальный обвал». Ищенко объяснил, почему Украине все сложнее пополнять ряды ВСУ

Ведь провал очередной украинской мобилизации связан не с тем, что Украину покинули миллионы граждан, тем более что по официальной статистике 80% уехавших составляют женщины и дети. И не с тем, что в стране остались только мужчины, не желающие и не умеющие воевать, которые никогда не служили в армии. Хотя это прямо ведет к ухудшению качества пополнения войск, и в результате – к резкому росту потерь целых частей и соединений.