Западные «инвесторы», взяв на себя затраты не только на ведение экономической войны против РФ, но и финансирование Украины для ведения ею военного конфликта, требовали от Киева только одного – исправно снабжать фронт пушечным мясом. Однако украинские власти с этой задачей не справляются.
Об этом в материале для издания «Украина.ру» рассказывает политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого, Киев, беря на себя обязательства перед Западом максимально затянуть конфликт ради истощения России, недооценил свои мобилизационные возможности.
«В Киеве рассчитывали, что смогут мобилизовать 5 миллионов. У меня эта цифра вызывала большие сомнения, но я думал, что 1,5-2 миллиона они наскребут, – отметил политолог. – На данный момент мобилизовано около миллиона человек (включая добровольцев и территориальную оборону) и Киев столкнулся с исчерпанием мобилизационного потенциала».
Такая ситуация, по мнению Ищенко, сложилась в результате многолетней политики украинских властей.
Ведь провал очередной украинской мобилизации связан не с тем, что Украину покинули миллионы граждан, тем более что по официальной статистике 80% уехавших составляют женщины и дети. И не с тем, что в стране остались только мужчины, не желающие и не умеющие воевать, которые никогда не служили в армии. Хотя это прямо ведет к ухудшению качества пополнения войск, и в результате – к резкому росту потерь целых частей и соединений.
«Дело еще и в том, что украинские власти сознательно десятилетиями завышали численность населения, чтобы не шокировать подданных их слишком быстрым вымиранием и разбеганием в разные стороны. В результате, к началу спецоперации численность населения Украины была завышена процентов на 30-35», – подчеркивает Ищенко.
В итоге, по его словам, все эти факторы в совокупности и привели к тотальному обвалу мобилизационного потенциала современной Украины.