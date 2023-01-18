Путин возложил цветы к братской могиле на Пискаревском кладбище, где похоронен его брат

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище в Петербурге, где похоронен его брат.
Глава государства приехал в Северную столицу в День прорыва блокады Ленинграда, 18 января. Владимир Путин возложил цветы у Братской могилы №27, где похоронен его брат Виктор. Соответствующие кадры опубликовало Федеральное агентство новостей.
В этом году исполнилось 80 лет со Дня прорыва блокады Ленинграда. Это один из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Он дал сильный стимул для освобождения государства от немецко-фашистских захватчиков.