«Русофобия, мошенники и DDoS-атаки». Зачем России развивать собственные веб-сервисы

Хакерская атака на видеохостинг Rutube в мае 2022 года сравнима с атакой на атомную программу Ирана, и готовилась задолго до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в интервью РБК.
По его словам, целью взломщиков стало уничтожение архитектуры онлайн-сервиса без возможности восстановления — они запустили программу «самостирания серверов» и шифровку баз логических связей. Публикация же базы пользователей видеохостинга была лишь «отвлекающим маневром».
Стратегия взлома российского видеопортала была не новой, но тем не менее очень редкой — по аналогичному сценарию реализовывалась, например, операция Stuxnet, целью которой было уничтожить атомную программу Ирана, обратил внимание глава «Газпром-медиа».
Жаров подчеркнул, что по факту взлома был проведен целый ряд работ по усилению безопасности сервиса, однако обольщаться не стоит — для поддержания работы Rutube используется импортное оборудования, а также ряд программных решений, которые уже доказали свою уязвимость. Однако он выразил надежду на инициативу правительства о разработке и переходе на использование российских компонентов в наиболее значимых для государства отраслях.
И действительно, после ужесточения политики в отношении России зарубежные видеохостинги и сервера не раз демонстрировали свою ненадежность, особенно в отношении российских пользователей: контент любого «неудобного» для платформы содержания может быть удален в одностороннем порядке, а граждане «неугодной» страны отрезаны от инструментов рекламы и монетизации.
Кроме того, безопасность иностранных платформ также оставляет желать лучшего. Например, в первую неделю нового года хакеры похитили базу данных с почтовыми адресами 235 млн пользователей Twitter (в РФ соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры).
Политолог Юрий Самонкин в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что российские пользователи, к сожалению, попросту вынуждены «крутиться в формате» западных сервисов, однако проблему можно решить улучшением действующих отечественных аналогов, например, Rutube.
«Мы должны все меньше и меньше зависеть от зарубежных видеохостингов и делать больше ставку на отечественные. Да, могут проявляться различного рода киберпреступления, мошенники, DDoS-атаки и по российскому сегменту, но здесь в первую очередь необходима политическая воля наших законодателей», — считает собеседник «ПС».
Самонкин добавил, что необходимо создать и соответствующие подразделения, которые бы обеспечивали безопасность использования Сети, а также развивать адекватную техническую поддержку.
По сути, подчеркнул эксперт, сейчас в российском сегменте интернета есть явный запрос на создания единой законодательной базы по борьбе с киберпреступлениями — как минимум, для защиты прав граждан и суверенитета страны. Впрочем, некоторые меры безопасности уже приняты: например, «жесткая политика» Роскомнадзора относительно русофобского контента.
«Будущее России только за отечественными разработками», — резюмировал эксперт.
Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей рассказал, почему от замены иностранных сервисов зависит информационная безопасность России.