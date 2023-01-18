«Русофобия, мошенники и DDoS-атаки». Зачем России развивать собственные веб-сервисы

Жаров подчеркнул, что по факту взлома был проведен целый ряд работ по усилению безопасности сервиса, однако обольщаться не стоит — для поддержания работы Rutube используется импортное оборудования, а также ряд программных решений, которые уже доказали свою уязвимость. Однако он выразил надежду на инициативу правительства о разработке и переходе на использование российских компонентов в наиболее значимых для государства отраслях.