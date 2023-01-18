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Колташов озвучил два действенных способа окончательного разрушения киевского режима

Ближнее зарубежье
Колташов озвучил два действенных способа окончательного разрушения киевского режима

Главный вывод, который Россия должна сделать по итогам 2022 года, заключается в том, что киевский режим сам не развалится – его необходимо разваливать. Но Запад уже выдает свою обеспокоенность тем, что это т распад действительно может вскоре произойти.

Об этом в материале для информагентства «Журналистская правда» рассуждает директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, который считает, что крушению киевского режима нужно поспособствовать.

«Для этого необходимы две вещи. Первое – это усиление общественного раскола и рост, пусть и скрытого, но недовольства бандеровской властью в Киеве. Для того, чтобы успехи российской армии воспринимались обществом спокойно, как нечто необходимое и способное закончить все страдания и вернуть страну к обычной жизни», – объясняет эксперт.
Колташов озвучил два действенных способа окончательного разрушения киевского режима

Второе, что нужно сделать, это отсечь Украину от Польши. Удар в этом направлении, считает Колташов, позволит оставить без тыла бандеровский режим, который состоит в основном из армии и бюрократии.

«Если они не получают деньги, продовольствие, оружие, топливо с Запада, то они начинают бежать в направлении, которое позволяет им уйти с Украины. Вот в этот момент наступит осыпание конструкции, – уверен политолог. – Но, для того, чтобы мы оказались в этой ситуации, когда конструкция рушится, удар надо нанести».

А тот факт, что на Украину прибывают иностранные наемники в большом количестве, о чем ранее, например, сообщил командир российской группы «Викинг», указывает на понимание ситуации Западом.

Запад, подчеркнул Колташов, очень обеспокоен тем, что киевский режим может рухнуть уже в ближайшие месяцы. И это обрушение станет окончательным.

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