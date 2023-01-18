Колташов озвучил два действенных способа окончательного разрушения киевского режима

Главный вывод, который Россия должна сделать по итогам 2022 года, заключается в том, что киевский режим сам не развалится – его необходимо разваливать. Но Запад уже выдает свою обеспокоенность тем, что это т распад действительно может вскоре произойти.
Об этом в материале для информагентства «Журналистская правда» рассуждает директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, который считает, что крушению киевского режима нужно поспособствовать.
«Для этого необходимы две вещи. Первое – это усиление общественного раскола и рост, пусть и скрытого, но недовольства бандеровской властью в Киеве. Для того, чтобы успехи российской армии воспринимались обществом спокойно, как нечто необходимое и способное закончить все страдания и вернуть страну к обычной жизни», – объясняет эксперт.
Второе, что нужно сделать, это отсечь Украину от Польши. Удар в этом направлении, считает Колташов, позволит оставить без тыла бандеровский режим, который состоит в основном из армии и бюрократии.
«Если они не получают деньги, продовольствие, оружие, топливо с Запада, то они начинают бежать в направлении, которое позволяет им уйти с Украины. Вот в этот момент наступит осыпание конструкции, – уверен политолог. – Но, для того, чтобы мы оказались в этой ситуации, когда конструкция рушится, удар надо нанести».
А тот факт, что на Украину прибывают иностранные наемники в большом количестве, о чем ранее, например, сообщил командир российской группы «Викинг», указывает на понимание ситуации Западом.
Запад, подчеркнул Колташов, очень обеспокоен тем, что киевский режим может рухнуть уже в ближайшие месяцы. И это обрушение станет окончательным.