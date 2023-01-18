Медведев раскрыл основную проблему принципов международного права

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев убежден, что основной проблемой принципов международного права всегда было их толкование. Об этом он написал в Telegram-канале.
В качестве примера он привел Устав ООН. По его словам, как минимум два из семи по-разному рассматривают в России и враждебных государствах.
«Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», — уточнил Медведев.
Автор поста обратил внимание, что в мире принципы международного права пытаются представить как основу для ведения переговоров по Украине. По его мнению, перед возобновлением диалога необходимо признание результатов самоопределения жителей бывших территорий этой страны и выработка специальных норм.