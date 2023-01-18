С Новым Годом!

Медведев раскрыл основную проблему принципов международного права

Политика
Медведев раскрыл основную проблему принципов международного права

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев убежден, что основной проблемой принципов международного права всегда было их толкование. Об этом он написал в Telegram-канале.

В качестве примера он привел Устав ООН. По его словам, как минимум два из семи по-разному рассматривают в России и враждебных государствах.

«Это принцип самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины). И принцип добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских соглашений)», — уточнил Медведев.

Автор поста обратил внимание, что в мире принципы международного права пытаются представить как основу для ведения переговоров по Украине. По его мнению, перед возобновлением диалога необходимо признание результатов самоопределения жителей бывших территорий этой страны и выработка специальных норм.

#медведев #международное право #устав ООН