Евгений Пригожин объяснил, почему антироссийская платформа YouTube до сих пор работает в России, несмотря на обращения в Генпрокуратуру с требованием заблокировать ее. В ближайшее время это все-таки произойдет, уверен предприниматель.
«YouTube – информационная чума нашего времени. Есть две причины, почему при этом его не закрывают. Вторая причина – существует абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео и негде его хранить, но об этом отдельно», — заявил бизнесмен.
По его словам, в администрации президента находится много людей, желающих, чтобы в Россию поскорее пришли американцы, которые, «простят за все грехи» — за поддержку пророссийских интересов и за то, что русские жили на своей земле.
«Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда “Вагнера”», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Выступающие против блокировки YouTube — предатели своего народа и своей страны, подчеркнул Пригожин. Эти люди живут за границей, отдыхают за границей, обучают там своих детей, всячески поддерживают Запад и питаются им.
«По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин (Марк Фейгин, признан иноагентом в РФ – Прим. ред.), Гордон (Дмитрий Гордон, признан иноагентом в РФ – Прим.ред.) и т.д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить», — продолжил бизнесмен.
За блокировку американского видеохостинга выступает простой русский народ, находящийся в Тамбове и Братске и работающий на заводах и ГЭС, отметил бизнесмен. Они не могут принимать решения касательно YouTube и не пользуются этим сервисом по идеологическим соображениям, добавил он.
«Вторая причина, которую я уже упомянул – техническая. Она заключается в том, что такое огромное количество видео, которое хранится сегодня на YouTube (за 15 лет накопилось 32 ЭБ видео, приблизительно 53 миллиарда видео), это очень ресурснозатратно», — рассказал Пригожин.
По его словам, порядка 40% всего контента YouTube политизировано и направлено против России. Остальная часть — это общеразвлекательные и узкоспециализированные видео. Пригожин предложил перевести этот контент на русский язык и сделать его доступным для аудитории, которая хочет «построить сарайчик для маленькой собачки».
«Для этого у нас огромное количество возможностей: есть ресурсы “ВКонтакте” и “Одноклассники”, которыми пользуется огромное количество людей. Есть RuTube, пускай абсолютно прогосударственный, но на сегодняшний день к нему нет претензий. Есть социальная сеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка “Ковчег”», — подчеркнул Пригожин.
Резюмируя, бизнесмен отметил, что «как бы не ломали себе зубы подонки», изображающие поддержку России, но на самом деле мешающие спецоперации, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются платформой, после ее запрета будут выявлены и понесут заслуженное наказание, подытожил Пригожин.