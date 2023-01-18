«В ближайшее время будет закрыт»: бизнесмен Пригожин предрек закат YouTube

Резюмируя, бизнесмен отметил, что «как бы не ломали себе зубы подонки», изображающие поддержку России, но на самом деле мешающие спецоперации, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются платформой, после ее запрета будут выявлены и понесут заслуженное наказание, подытожил Пригожин.