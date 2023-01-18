Минтранс России предупредил о закрытии движения по Крымскому мосту 20 января

Движение автомобилей по Крымскому мосту в очередной раз ограничат из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщили в Министерстве транспорта России.
Автомобильную часть переправы временно закроют 20 января на период с 13:00 до 18:00 часов по московскому времени. В ведомстве призвали водителей заранее планировать свой маршрут следования.
Рабочие недавно завершили надвижку второго пролета Крымского моста. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что еще два новых пролета займут свои места уже в феврале.