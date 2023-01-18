Вертолет рухнул и загорелся возле детского сада в Броварах Киевской области

Вертолет упал в Броварах Киевской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Соответствующую запись он опубликовал в Telegram. По его словам, летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры.
«Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах», – написал Тимошенко.
Отмечается, что вертолет упал рядом с детским садом.
Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Киева заявил, что Владимир Зеленский продал Польше Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области.