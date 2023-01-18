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Вертолет рухнул и загорелся возле детского сада в Броварах Киевской области

Происшествия
Вертолет рухнул и загорелся возле детского сада в Броварах Киевской области

Вертолет упал в Броварах Киевской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Соответствующую запись он опубликовал в Telegram. По его словам, летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры.

«Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах», – написал Тимошенко.

Отмечается, что вертолет упал рядом с детским садом.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Киева заявил, что Владимир Зеленский продал Польше Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области.

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