Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего бойца ВСУ после обращения родственников на горячую линию «Спроси Вагнер»

Пропавший без вести украинский военный Евгений Урбанович нашелся в плену. Бойца удалось найти, благодаря горячей линии «Спроси Вагнер».
В среду, 18 января, пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала очередное видеообращение пленного украинского солдата. Родственники Евгения Урбановича обратились на горячую линию «Спроси Вагнер» в Telegram. Пленный солдат заявил семье, что с ним все в порядке.
«Я очень вас люблю. Там, где был, было очень тяжело, но обстоятельства сложились так, что я остался живым», — сообщил военный.
Ранее, благодаря горячей линии, со своей семьей смог связаться солдат Вооруженных сил Украины Дмитрий Михелаки. Он передал привет родным через пресс-службу компании «Конкорд» и заверил, что в плену его не пытают, не бьют, кормят, «дают пить и курить».