Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего бойца ВСУ после обращения родственников на горячую линию «Спроси Вагнер»

Ранее, благодаря горячей линии, со своей семьей смог связаться солдат Вооруженных сил Украины Дмитрий Михелаки. Он передал привет родным через пресс-службу компании «Конкорд» и заверил, что в плену его не пытают, не бьют, кормят, «дают пить и курить».