Киевский режим ведет агрессивную политику по отношению к русскому языку, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, сейчас в стране сделано все для уничтожения русского языка. На Украине запрещают литературные произведения и сносят памятники, связанные с Россией.
«Позиция киевских властей в отношении русского языка стала абсолютно обструктивистской и негативной», — подчеркнул Азаров в беседе с «Известиями».
Экс-премьер также рассказал о ситуации среди населения Украины. Азаров подчеркнул, что люди там продолжают говорить на русском языке.
Украина так старается отменить русский язык, что вытесняет даже суржик — национальную языковую смесь: ведь там тоже встречаются русские словечки. Однако статистика показывает: простые люди не желают участвовать в такой «лингвистической чистке», передает телеканал «360».