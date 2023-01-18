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Экс-премьер Украины Азаров раскритиковал агрессивную позицию Киева в отношении русского языка

Общество
Экс-премьер Украины Азаров раскритиковал агрессивную позицию Киева в отношении русского языка

Киевский режим ведет агрессивную политику по отношению к русскому языку, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, сейчас в стране сделано все для уничтожения русского языка. На Украине запрещают литературные произведения и сносят памятники, связанные с Россией.

«Позиция киевских властей в отношении русского языка стала абсолютно обструктивистской и негативной», — подчеркнул Азаров в беседе с «Известиями».

Экс-премьер также рассказал о ситуации среди населения Украины. Азаров подчеркнул, что люди там продолжают говорить на русском языке.

Украина так старается отменить русский язык, что вытесняет даже суржик — национальную языковую смесь: ведь там тоже встречаются русские словечки. Однако статистика показывает: простые люди не желают участвовать в такой «лингвистической чистке», передает телеканал «360».

#русский язык #Украина #азаров