Журналист из Японии отметил удивительную стойкость экономики России под давлением Запада

Российская экономика выстояла перед лицом введенных в отношении нее санкций. Одной из причин экономической стабильности стал менталитет жителей страны, и это свидетельствует об ошибочности подхода к оценке России со стороны западных стран, пишет журналист Ватару Накамура в статье для портала Yahoo News Japan.
Устойчивость российской экономики обусловлена и другими факторами, поясняет автор материала. Так, правительство после ухода из страны зарубежных брендов разрешило параллельный импорт, благодаря чему в местных магазинах можно найти продукцию Apple и Samsung, покинувших рынок России.
Поддержку государству оказывает и торговля с Индией и Китаем, экспорт энергоносителей, особенно на фоне роста их стоимости, а также продовольственное самообеспечение. Журналист отметил, что, по мнению россиян, нынешняя ситуация — ничто в сравнении с экономическим состоянием страны после распада СССР.