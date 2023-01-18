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Журналист из Японии отметил удивительную стойкость экономики России под давлением Запада

Экономика
Журналист из Японии отметил удивительную стойкость экономики России под давлением Запада

Российская экономика выстояла перед лицом введенных в отношении нее санкций. Одной из причин экономической стабильности стал менталитет жителей страны, и это свидетельствует об ошибочности подхода к оценке России со стороны западных стран, пишет журналист Ватару Накамура в статье для портала Yahoo News Japan.

Устойчивость российской экономики обусловлена и другими факторами, поясняет автор материала. Так, правительство после ухода из страны зарубежных брендов разрешило параллельный импорт, благодаря чему в местных магазинах можно найти продукцию Apple и Samsung, покинувших рынок России.

Поддержку государству оказывает и торговля с Индией и Китаем, экспорт энергоносителей, особенно на фоне роста их стоимости, а также продовольственное самообеспечение. Журналист отметил, что, по мнению россиян, нынешняя ситуация — ничто в сравнении с экономическим состоянием страны после распада СССР.

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