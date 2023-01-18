Журналист из Японии отметил удивительную стойкость экономики России под давлением Запада

Российская экономика выстояла перед лицом введенных в отношении нее санкций. Одной из причин экономической стабильности стал менталитет жителей страны, и это свидетельствует об ошибочности подхода к оценке России со стороны западных стран, пишет журналист Ватару Накамура в статье для портала Yahoo News Japan.